Carter's Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Diskussionen über Carter's in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen der Carter's-Aktie aus den letzten zwölf Monaten wurden 0 als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 64 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um -15,13 Prozent fallen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 75,41 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Schlecht". Insgesamt erhält Carter's somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Carter's-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, basierend auf den Werten der letzten 7 Tage. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Carter's.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat Carter's in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +7,94 Prozent erzielt, da die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei 3,3 Prozent lag. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Carter's 0,14 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für Carter's.