Carter's Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Carter's hat in den letzten Tagen einen Kurs von 75,43 USD erreicht, was +7,87 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +8,55 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Die Einschätzung der Analysten für die Carter's ist insgesamt "Neutral", basierend auf 0 Kaufempfehlungen, 1 Neutral-Einstufung und 1 Schlecht-Einstufung in den letzten 12 Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 64 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -15,15 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, basierend auf der Analysten-Untersuchung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Carter's-Aktie beträgt derzeit 31 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 34,63, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Carter's.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Diskussion um die Carter's als mittelaktiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einem Gesamtbild von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.