Carter's Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Dividendenrendite von Carter's beträgt derzeit 3,69 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche weist eine Dividendenrendite von 15,46 Prozent auf, was zu einer Differenz von -11,77 Prozent zur Carter's-Aktie führt. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche erzielte Carter's in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,64 Prozent, während ähnliche Aktien durchschnittlich um -6,12 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,76 Prozent im Branchenvergleich für Carter's. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -9,25 Prozent, wobei Carter's um 18,89 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Carter's diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Carter's insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 64 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -21,38 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung gemäß der Meinung der Analysten. Insgesamt erhält Carter's daher eine "Neutral"-Bewertung.