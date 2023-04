Carter's Aktie: Aktuelle Entwicklungen und Potenziale

Wenn man den Trend einer Aktie mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, kann das eine wertvolle Methode sein, um ihre charttechnische Entwicklung zu bestimmen. Ein Blick auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Carter’s-Aktie über die letzten 200 Handelstage zeigt einen Wert von momentan 74.73 USD – worunter der letzte Schlusskurs (66.50 USD) deutlich fällt (-11.01 Prozent). Auf dieser Basis erhalten wir eine “Schlecht”-Bewertung der Aktie. Berücksichtigen wir jedoch nur die letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt (-12.03 Prozent). In diesem Fall fällt unsere Bewertung ebenfalls negativ aus und wir geben der Carter’s-Aktie ein weiteres “Schlecht”-Rating.

Analysten-Prognosen und Bewertungen für die Aktie von Carter

In den vergangenen drei Monaten haben...