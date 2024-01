Carter Bank and Trust Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die technische Analyse der Carter Bankshares-Aktie ergibt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 13,73 USD, während der aktuelle Kurs bei 14,01 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von +2,04 Prozent und einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 13,3 USD, liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,34 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen, dass diese in den vergangenen 12 Monaten 0 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" für die Carter Bankshares vergeben haben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Für den aktuellen Kurs von 14,01 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -100 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 0 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Carter Bankshares eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Carter Bankshares daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhalten Anleger von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Carter Bankshares durchschnittlich bzw. gering sind, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Carter Bankshares-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Analysteneinschätzungen, der Anlegerstimmung und des Sentiments und Buzz im Internet.

Carter Bank and Trust kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Carter Bank and Trust jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Carter Bank and Trust-Analyse.

Carter Bank and Trust: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...