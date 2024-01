Carter Bank and Trust Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die langfristige Meinung von Analysten zur Carter Bankshares-Aktie ist neutral, basierend auf den vorliegenden Bewertungen. Es gab keine Updates im letzten Monat, und das Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was auf eine potenzielle Performance von -100 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 14,32 USD hindeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Die Redaktion vergibt jedoch ein Gesamtrating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Carter Bankshares von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen diskutiert. Zusammenfassend ergibt dies eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie bei 14,32 USD liegt, was einer Entfernung von +4,3 Prozent vom GD200 (13,73 USD) entspricht und daher ein neutrales Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 13,11 USD, was einem Abstand von +9,23 Prozent entspricht und somit als ein "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Carter Bankshares-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.