Carter Bank and Trust Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Carter Bankshares als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Carter Bankshares-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 15,22, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Der Wert für den RSI25 von 17,97 führt ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine positive Bewertung für die Carter Bankshares. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,71 USD, während der Kurs der Aktie bei 15,25 USD liegt, was einer Abweichung von +11,23 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 12,69 USD führt zu einer Einstufung als "Gut", aufgrund einer Abweichung von +20,17 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Carter Bankshares-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Carter Bankshares vor, weshalb das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse erhält.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Carter Bankshares wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Schlecht" führt.

