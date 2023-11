Carter Bank and Trust Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt werden. Betrachten wir beispielsweise den RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Carter Bankshares: Der Wert liegt derzeit bei 74, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist, und wir vergeben daher ein "Schlecht"-Rating. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Vergleich zum RSI7 ist Carter Bankshares hier weder überkauft noch überverkauft, daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Carter Bankshares somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurde die Aktie von Carter Bankshares in den letzten zwölf Monaten von Research-Analysten insgesamt wie folgt bewertet: 0 Mal mit "Gut", 2 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht". Daraus ergibt sich eine langfristige Gesamteinstufung von "Neutral". Es liegen keine Analystenupdates zu Carter Bankshares aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel für die Aktie von Carter Bankshares liegt im Durchschnitt bei 19 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 12,55 USD liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 51,39 Prozent, was mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Somit ergibt sich aus der Bewertung der Analysten für die Aktie von Carter Bankshares insgesamt die Einschätzung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Carter Bankshares derzeit bei 13,98 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 12,55 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -10,23 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 11,95 USD, was einen Abstand von +5,02 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Carter Bankshares zu verzeichnen war. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Carter Bankshares daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.