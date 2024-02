Carter Bank and Trust Aktie: Da kann man verrückt werden!

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Carter Bankshares-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating für die Carter Bankshares-Aktie führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Carter Bankshares.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Aus der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergibt sich, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung ermöglicht.

Die Diskussionsintensität rund um die Carter Bankshares-Aktie war in letzter Zeit erhöht, was auf eine starke Aktivität im Netz hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Carter Bankshares-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 13,81 USD liegt, wobei der letzte Schlusskurs bei 13,91 USD auf ähnlichem Niveau liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Carter Bankshares-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.