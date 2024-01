Carta Holdings Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Aktie von Carta wurde ein RSI-Wert von 32,97 für einen Zeitraum von 7 Tagen ermittelt, was auf Neutralität hindeutet. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In Bezug auf Carta wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Anlegerinteresse geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Carta mit 1429 JPY um +11,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +10,59 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder positive noch negative Themen haben zu signifikanten Unterschieden in der Diskussion geführt. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung für Carta vergeben.

Zusammenfassend erhält Carta für den RSI, das Anleger-Sentiment, die technische Analyse und das allgemeine Sentiment die Gesamteinstufung "Neutral".