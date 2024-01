Carsales.Com Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse der Car-Aktie zeigt anhand des gleitenden Durchschnitts eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 25,93 AUD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 31,14 AUD liegt (+20,09 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (28,84 AUD) wird vom letzten Schlusskurs übertroffen (+7,98 Prozent Abweichung). Auf Basis dieser Daten erhält die Car-Aktie eine positive Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale. Der RSI-Wert liegt bei 29,7, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage wird die Aktie als überverkauft eingestuft. Insgesamt erhält die Car-Aktie eine positive Bewertung basierend auf dem RSI.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Car-Aktie in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. Positive Diskussionen nahmen in den letzten ein, zwei Tagen zu, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität im Internet in Bezug auf die Car-Aktie ist langfristig unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung. Aufgrund dieser Daten wird das langfristige Stimmungsbild als negativ eingestuft.

Insgesamt ergibt sich eine positive Bewertung der Car-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments, während das langfristige Stimmungsbild eher negativ ausfällt.