Carsales.Com Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Car liegt bei 43,12, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Die Car liegt mit einem Kurs von 35,88 AUD derzeit 4,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als neutral. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als gut eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +23,13 Prozent liegt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über die Aktie von Car veröffentlicht, was insgesamt zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls analysiert. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine gute Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Car in diesem Punkt die Einstufung als gut.