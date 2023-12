Carsales.ComADR Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die technische Analyse der Car-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 25,58 AUD für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 30,44 AUD, was einem Unterschied von +19 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 28,57 AUD liegt mit einem Unterschied von +6,55 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Car-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 11,21 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Car-Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Car-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf Car wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.