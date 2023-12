Carsales.ComADR Aktie: Füße still halten!

Die Car-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt derzeit 6,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +18,93 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Car-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf längere Sicht ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild der Anleger zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen zu Car stattgefunden haben. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine insgesamt positive Bewertung.

Die langfristige Stimmung der Anleger sowie die Diskussionsintensität im Internet deuten jedoch auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Car zeigt kaum Veränderungen und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Car-Aktie sowohl aus technischer als auch aus anlegerbezogener Sicht eine positive Bewertung.