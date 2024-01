Cars Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Cars bei 17,83 USD liegt, was einer Entfernung von -4,86 Prozent vom GD200 (18,74 USD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 18,37 USD, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand -2,94 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Cars-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Cars in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen bei den Diskussionen thematisiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Cars ausgesprochen haben, geben insgesamt eine positive Einschätzung ab. Von den ausgesprochenen Empfehlungen waren 5 positiv, 1 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 22,65 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 27,03 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cars-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating.