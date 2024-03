Carry Wealth Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Aktie von Carry Wealth erhält derzeit unterschiedliche Bewertungen in verschiedenen Kategorien. In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -6,12 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten führt. Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie als neutral ein, wobei der RSI7-Wert von 50 eine "Neutral"-Empfehlung und der RSI25-Wert von 81,82 eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Im Branchenvergleich hat Carry Wealth in den letzten 12 Monaten eine deutliche Underperformance von -68,44 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von -63,64 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -2,16 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Carry Wealth ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Das Anleger-Sentiment in sozialen Medien zeigt sich neutral, ohne besonders positive oder negative Themen in den letzten Tagen. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

