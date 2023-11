Carry Wealth Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In Bezug auf Carry Wealth gab es in den sozialen Medien keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen wurde das Meinungsbild weder stark von positiven noch von negativen Themen beeinflusst. Daraus ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf Dividendenrenditen schüttet Carry Wealth im Bereich Textilien, Bekleidung und Luxusgüter eine Dividende von 0 % aus, was 6,21 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im normalen Bereich liegen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Carry Wealth mit -46,67 Prozent weit unter dem GD200 (0,75 HKD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,41 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl das Anleger-Sentiment als auch die Dividendenrendite und die technische Analyse auf eine neutrale Bewertung der Carry Wealth-Aktie hindeuten.