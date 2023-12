Carry Wealth Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, misst die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Carry Wealth liegt bei 66,67, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 44,71 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung.

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie einen Wert von 100,43 auf, was 179 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher eine schlechte Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Carry Wealth aktuell 0,73 HKD, während der tatsächliche Kurs bei 0,365 HKD liegt. Dadurch ergibt sich eine Distanz von -50 Prozent zum GD200, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 0,39 HKD und einem Abstand von -6,41 Prozent eine negative Tendenz. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtbewertung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Carry Wealth ist insgesamt neutral. Sowohl in den Äußerungen als auch in den Meinungen der letzten zwei Wochen dominierten weder positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt. Daher ergibt sich eine neutrale Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die technische Analyse und die Anleger-Stimmung auf eine neutrale Einschätzung der Aktie hindeuten, während fundamentale Faktoren auf eine Überbewertung hinweisen. Es ist ratsam, diese Faktoren bei der Entscheidungsfindung bezüglich der Aktie zu berücksichtigen.