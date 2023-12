Carry Wealth Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Aktie von Carry Wealth wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV von 100,43 liegt 205 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der 32,88 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 91,67 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 56, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls die Einstufung als "Schlecht". Der GD200 des Wertes liegt bei 0,72 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,315 HKD liegt, was einer Abweichung von -56,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 0,38 HKD zeigt eine Abweichung von -17,11 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert kennzeichnet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Carry Wealth für die vergangenen Monate als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, während die Rate der Stimmungsänderung nach Messungen kaum Änderungen aufweist. Insgesamt wird Carry Wealth daher als "Neutral"-Wert bewertet.