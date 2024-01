Carry Wealth Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Carry Wealth-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,7 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,31 HKD liegt (Unterschied -55,71 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,36 HKD unter dem letzten Schlusskurs (-13,89 Prozent Abweichung). Auf dieser Grundlage wird die Carry Wealth-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Carry Wealth war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Carry Wealth mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 6,15, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat sich für Carry Wealth in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.