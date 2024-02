Carry Wealth Aktie: Aus und vorbei!

Die Diskussionen über Carry Wealth in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu dem Schluss führt, dass die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" einstuft. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -59,86 Prozent erzielt, was 54,99 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 4,73 Prozent, und Carry Wealth liegt aktuell 64,58 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carry Wealth liegt bei 100,43, was 230 Prozent über dem Durchschnitt der Branche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" bezeichnet und aufgrund fundamentaler Kriterien als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Carry Wealth liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,22 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.