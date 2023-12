Carrols Restaurant Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Das Sentiment und der Buzz rund um die Carrols Restaurant-Aktie können über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert werden. Dabei wird die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt wird Carrols Restaurant in diesem Punkt daher als "Gut" bewertet.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Carrols Restaurant als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 Bewertungen als "Gut" eingestuft, während keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurden. Für den letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel von 5 USD, was einer Erwartung von -36,22 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Carrols Restaurant-Aktie beträgt 33, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Carrols Restaurant.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Carrols Restaurant-Aktie derzeit +19,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +49,9 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Damit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.