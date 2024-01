Carrols Restaurant Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Carrols Restaurant Group hat bekannt gegeben, dass die Dividendenrendite auf Basis der aktuellen Kurse 1,04 % beträgt, was 1,72 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 %. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Carrols Restaurant-Aktie bei 5,85 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,36 USD liegt. Damit ergibt sich eine Distanz zum GD200 von +42,91 Prozent, was zu einer Bewertung als "gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 7,41 USD, was einem Abstand von +12,82 Prozent entspricht und somit auch als "gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Carrols Restaurant-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 29,47, was eine "gut"-Empfehlung bedingt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 42,98 aufweist und somit als "neutral" einzustufen ist. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist somit "gut".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrols Restaurant aktuell 21, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" mit einem Durchschnitt von 51 als unterbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Einschätzung als "gut" von der Redaktion.