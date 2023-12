Carrols Restaurant Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Carrols Restaurant wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Auch die diskutierten Themen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führt. Die Messung ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Dividende von Carrols Restaurant liegt bei 1,04 % und ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Hotels, Restaurants und Freizeit (2,8 %) niedriger. Die Differenz beträgt 1,77 Prozentpunkte, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Carrols Restaurant liegt bei 66,23, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 53,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrols Restaurant liegt derzeit bei 21, was bedeutet, dass die Börse 21,93 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 55 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 49. Aufgrund des unterbewerteten Titels wird er daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.