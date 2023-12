Carrols Restaurant Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs von Carrols Restaurant hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 415,17 Prozent erzielt, was mehr als 420 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,37 Prozent verzeichnete, hat Carrols Restaurant mit 416,54 Prozent ebenfalls deutlich die Nase vorn. Aufgrund dieser starken Performance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Carrols Restaurant jedoch eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Unterschied von -1,79 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Carrols Restaurant-Aktie liegt sowohl auf 7-Tage-Basis (54) als auch auf 25-Tage-Basis (54,04) im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Aktie basierend auf der RSI-Analyse führt.