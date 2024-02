Carrier Global Corp Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Aktie der Carrier Global wird von Analysten als "Gut"-Titel auf langfristiger Basis eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 6 die Aktie als "Gut", während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Carrier Global vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 59 USD, was einer Erwartung von 7,27 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 55 USD. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut" auf Basis aller Analystenschätzungen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Carrier Global diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Allerdings dominierte in den letzten ein bis zwei Tagen die negative Kommunikation, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Carrier Global liegt bei 58,14, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 54,56 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich bei Carrier Global eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.