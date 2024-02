Carrier Global Corp Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 6 positive Einschätzungen zu Carrier Global abgegeben, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 59 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 5,34 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 56,01 USD. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Carrier Global-Aktie derzeit 0,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der anderen Seite liegt die Aktie im Vergleich zu den letzten 200 Tagen um 7,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Die Diskussionsintensität war jedoch höher als üblich, was zu einer positiven Bewertung und einem "Gut"-Rating führt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) ergibt die Analyse, dass die Carrier Global-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI) als "Neutral" eingestuft wird. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Carrier Global-Aktie positive Bewertungen in Bezug auf Analysteneinschätzungen, technische Analyse und Sentiment, während der RSI eine neutrale Einschätzung liefert.