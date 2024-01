Carrier Global Corp Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Eine Analyse von Carrier Global zeigt interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Carrier Global ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen Wochen vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse ergab 0 schlechte und 7 gute Handelssignale, was zu einer guten Empfehlung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Carrier Global liegt bei 71,29 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 40,73, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Analysten bewerten die Carrier Global-Aktie aktuell als gut. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotential von -0,17 Prozent hin, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Insgesamt erhält Carrier Global eine gute Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.