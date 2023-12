Carrier Global Corp Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 35, was darauf hinweist, dass die Carrier Global-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 36,01, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Carrier Global ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt jedoch eine "Neutral"-Einschätzung. Die Analyse zeigt, dass in den Diskussionen in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein "Gut"-Rating, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell um 14,71 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einer Abweichung von 9,75 Prozent eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war eine Zunahme positiver Kommentare über Carrier Global zu beobachten. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde über das Unternehmen weniger diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.