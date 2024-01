Carrier Global Corp Aktie: Jetzt ist alles möglich

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Carrier Global eingestellt waren. Laut einer Stimmungsanalyse gab es insgesamt neun positive und vier negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die positive Richtung zeigte. Aufgrund der Häufung der Kaufsignale erhält Carrier Global auch in diesem Bereich eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich neutral bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Carrier Global in diesem Bereich eine positive Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie derzeit +5,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt auf +11,93 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Carrier Global liegt bei 44,7, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25 deutet auf eine neutrale Situation hin, da er sich bei 37 befindet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.