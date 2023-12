Carrier Global Corp Aktie: Alles kein Problem!

Carrier Global wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der zahlreichen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" einstufen. Die Redaktion hat zudem 8 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie wird durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet sowie die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum beeinflusst. Die Untersuchung der Aktie von Carrier Global ergab eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung im betrachteten Zeitraum. Daher wird die langfristige Stimmungslage als "Schlecht" eingestuft.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 7 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Carrier Global vorlagen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 55,63 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die technische Analyse ergab, dass Carrier Global aktuell weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 43,7 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 38,53 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den Relative Strength Index.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis leicht positive Einschätzung für die Aktie von Carrier Global basierend auf der Analyse der Anleger-Stimmung, der Einschätzungen von Analysten und dem Relative Strength Index.