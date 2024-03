Carrier Global Aktie – damit auf Deutsche Wärmepumpen von Viessmann setzen. Platow Brief: KAUFEN.

Carrier Global – Wärmepumpen „Made in Germany“

Seit Anfang Januar ist es offiziell: Der deutsche Wärmepumpenhersteller Viessmann Climate Solutions ist Teil von Carrier Global.

Die Amerikaner sind Spezialisten im Bereich HVAC (Heizung-, Lüftung- und Klimatechnik) und haben durch die Übernahme einen globalen Marktführer für intelligente Klima- und Energielösungen geschaffen. 26,5 Mrd. US-Dollar (rd. 24,4 Mrd. Euro) will der Konzern 2024 umsetzen, 20% mehr als noch im Vorjahr. Organisch soll das Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen, der Rest kommt von Viessmann, das 2023 rund 4,2 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet hat. Trotz momentan schwieriger Voraussetzungen auf dem europäischen Wärmepumpenmarkt peilt CEO David Gitlin auch in diesem Bereich ein Plus von um die 5% an.

Langfristig dürfte an der Wärmepumpe kein Vorbeikommen sein, wenn die EU tatsächlich ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern will. Das politische Hickhack um Förderungsdetails lies die Nachfrage 2023 allerdings stark einbrechen. Seit dem 27.2. können hierzulande nun bis zu 70% an Zuschüssen beantragt werden. Auch in den USA ist der Trend vielversprechend: Der Anteil der Neubauten, die eine Wärmepumpe installieren, ist in den letzten Jahren auf 40% angestiegen, nicht zuletzt dank der Anreize im „Inflation Reduction Act“ der amerikanischen Regierung.