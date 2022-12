Carrick Therapeutics und The Menarini Group kündigen Zusammenarbeit bei klinischer Studie zur Evaluierung der Kombination von Samuraciclib und Elacestrant an

Dublin und Florenz, Italien (ots/PRNewswire) -Carrick führt klinische Phase-II-Studie bei Patienten mit CDK4/6i-resistentem HR+, HER2- metastasiertem Brustkrebs durchCarrick Therapeutics, ein auf Onkologie spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das hochdifferenzierte Therapien erforscht und entwickelt, und die Menarini Group („Menarini"), ein international führendes Pharmaunternehmen in Privatbesitz, gaben heute eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei klinischen Studien und eine Liefervereinbarung bekannt.Diese Vereinbarung umfasst die Durchführung einer klinischen Phase-II-Studie zur Untersuchung der neuartigen Kombination von Carricks Samuraciclib (CT7001), einem oralen CDK7-Inhibitor und erstem Produktkandidat seiner Klasse, und Menarinis oralem selektivem Östrogen-Rezeptor-Degrader (SERD), Elacestrant, bei Patienten mit CDK4/6i-resistentem HR+, HER2- metastasiertem Brustkrebs. Menarini und Carrick werden die klinische Studie gemeinsam finanzieren.„Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit mit Menarini zu beginnen, um das Potenzial von Samuraciclib in Kombination mit Elacestrant für die Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs zu erforschen", erklärte Tim Pearson, Chief Executive Officer von Carrick Therapeutics. „Unsere präklinische Arbeit und frühere klinische Studien haben die Biologie für SERD-Kombinationen mit CDK7 validiert und deuten auf potenzielle Synergien bei der Kombination von Samuraciclib mit Menarinis oralem SERD Elacestrant hin. Diese Zusammenarbeit steht für unser gemeinsames Engagement, das Potenzial neuartiger Kombinationstherapien zu maximieren, um die Ergebnisse für Brustkrebspatienten zu verbessern."„Diese neue klinische Zusammenarbeit mit Carrick Therapeutics ist ein weiterer Schritt, den wir machen, um Elacestrant umfassend zu entwickeln, um den ungedeckten Bedarf von Patientinnen zu decken, die gegen CDK4/6-Therapien bei HR+, HER2- metastasiertem Brustkrebs resistent sind", erklärte Elcin Barker Ergun, Chief Executive Officer von Menarini. „Menarini wird weiterhin Forschungskooperationen verfolgen, die das Potenzial haben, das Leben von Brustkrebspatienten zu verbessern."Carrick geht davon aus, dass die klinische Phase-II-Studie im Jahr 2023 beginnen wird. Diese neue Studie wird Carricks Portfolio an laufenden klinischen Studien mit Samuraciclib erweitern. Das Unternehmen stellte auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium 2021 ermutigende Ergebnisse einer klinischen Studie vor, in der Samuraciclib mit Fulvestrant kombiniert wurde.Informationen zur Menarini GroupDie Menarini Group ist ein führendes internationales Pharma- und Diagnostikunternehmen mit einem Umsatz von über 4 Mrd. USD und mehr als 17.000 Mitarbeitern. Menarini konzentriert sich auf therapeutische Bereiche mit hohem ungedecktem Bedarf mit Produkten für die Kardiologie, Onkologie, Pneumologie, Gastroenterologie, Infektionskrankheiten, Diabetologie, Entzündungen und Analgesie. Mit 18 Produktionsstätten und 9 Forschungs- und Entwicklungszentren sind die Produkte von Menarini in 140 Ländern weltweit erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.menarini.com.Informationen zu Elacestrant (RAD1901) und der Phase-III-Studie EMERALDElacestrant ist ein selektiver Östrogen-Rezeptor-Degrader (SERD). Im Jahr 2018 erhielt Elacestrant die Fast-Track-Designation von der FDA. Präklinische Studien, die vor EMERALD abgeschlossen wurden, deuten darauf hin, dass die Verbindung das Potenzial zur Verwendung als Einzelwirkstoff oder in Kombination mit anderen Therapien zur Behandlung von Brustkrebs hat. Die EMERALD Phase-III-Studie ist eine randomisierte, offene, aktiv kontrollierte Studie, die Elacestrant als Monotherapie der zweiten oder dritten Linie für Patienten mit ER+, HER2- fortgeschrittenem/metastasiertem Brustkrebs evaluiert. An der Studie nahmen 478 Patienten teil, die zuvor mit einer oder zwei Linien endokriner Therapie behandelt worden waren, einschließlich eines CDK-4/6-Inhibitoren. Studienteilnehmer wurden randomisiert, um entweder Elacestrant oder einen zugelassenen Hormonwirkstoff nach Wahl des Studienleiters zu erhalten. Die primären Endpunkte der Studie waren das progressionsfreie Überleben (PFS) bei der gesamten Patientenpopulation und bei Patienten mit Mutationen des Gens Estrogen Receptor 1 (ESR1). Zu den sekundären Endpunkten gehörten die Bewertung des Gesamtüberlebens (OS), der objektiven Ansprechrate (ORR), der Dauer des Ansprechens (DOR) und der Sicherheit.Informationen zu Samuraciclib (CT7001)Samuraciclib ist der am weitesten fortgeschrittene CDK7-Inhibitor in der klinischen Entwicklung. Die Hemmung von CDK7 ist eine vielversprechende therapeutische Strategie bei Krebs, da CDK7 die Transkription von krebsverursachenden Genen reguliert, die unkontrollierte Fortschreitung des Zellzyklus und die Resistenz gegen eine Anti-Hormontherapie fördert. Samuraciclib hat in frühen klinischen Studien ein günstiges Sicherheitsprofil und eine viel versprechende Wirksamkeit gezeigt. Zusätzlich zu den oben genannten Studien wird es derzeit bei Prostatakrebs untersucht und hat weiteres Potenzial bei Bauchspeicheldrüsen-, Eierstock- und Darmkrebs. Samuraciclib hat von der US-Arzneimittelbehörde (FDA) die Fast-Track-Zulassung für die Verwendung in Kombination mit Fulvestrant zur Behandlung von CDK4/6i-resistentem HR+, HER2-fortgeschrittenem Brustkrebs erhalten. Carrick arbeitet auch mit Roche zusammen, um eine neuartige Kombination aus Samuraciclib und dem oralen SERD Giredestrant von Roche bei CDK4/6i-resistentem HR+, HER2- metastasiertem Brustkrebs zu untersuchen. Carrick beabsichtigt außerdem, Samuraciclib für die Behandlung von Prostatakrebs zu testen, bei dem CDK7 nachweislich als Regulator der Transkription, des Zellzyklus und der Androgenrezeptor-Signalgebung wirkt.Informationen zu Carrick TherapeuticsCarrick Therapeutics ist ein auf Onkologie spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sein umfangreiches Fachwissen nutzt, um hochdifferenzierte neuartige Therapien zu identifizieren und zu entwickeln, die einen bedeutenden ungedeckten Bedarf decken. Neben Samuraciclib entwickelt Carrick auch einen neuartigen CDK12/13-Inhibitor/Cyclin-K Glue-Degrader, der bereits in IND-Studien zur Toxikologie eingesetzt wird.Weitere Informationen über Carrick Therapeutics finden Sie auf www.carricktherapeutics.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1958938/MENARINI_GROUP_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/carrick-therapeutics-und-the-menarini-group-kundigen-zusammenarbeit-bei-klinischer-studie-zur-evaluierung-der-kombination-von-samuraciclib-und-elacestrant-an-301707391.htmlPressekontakt:Carrick Contacts,Carrick Therapeutics,Jenny Horsfield,Chief Business Officer,jenny.horsfield@carricktherapeutics.com,Investoren und Medien,Kevin Lui,Real Chemistry,klui@realchemistry.com,Menarini-Ansprechpartner,The Menarini Group,Valeria Speroni Cardi,Direktorin für Presse- und Medienarbeit weltweit,pressoffice@menarini.com,+39 05556801Original-Content von: Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite, übermittelt durch news aktuell