Carrianna Aktie: Was passiert jetzt?

Die Carrianna-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs von 0,236 HKD liegt 30,59 Prozent unter dem GD200 von 0,34 HKD, während der GD50 bei 0,25 HKD liegt, was einem Abstand von -5,6 Prozent entspricht und somit auch ein "Schlecht"-Signal darstellt.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie als neutral ein, mit einem RSI7-Wert von 50,75 und einem RSI25-Wert von 59,23. Damit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist die Carrianna-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 89 auf, was bedeutet, dass die Börse 89,59 Euro für jeden Euro Gewinn von Carrianna zahlt. Dies ist 195 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 30 und führt dazu, dass die Aktie als überbewertet betrachtet wird.

Das Anleger-Sentiment rund um Carrianna ist neutral, sowohl in Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien als auch in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.