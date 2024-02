Carrianna Aktie: Ruhig bleiben!

Carrianna hat eine Dividende von 0%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (6,51 %) niedriger ist. Die Differenz von 6,51 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Bewertung von "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Carrianna wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Carrianna aktuell 55,77, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Auf Basis des RSI25 ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung für die RSI.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Carrianna wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt ebenfalls in die negative Richtung, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt Carrianna auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.