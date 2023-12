Carrianna Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Enthusiast Gaming Holdings":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine Überkaufsituation hin, während ein niedriger RSI auf eine Überverkaufssituation hinweist. In Bezug auf Carrianna zeigt der RSI7 aktuell 62,3 Punkte an, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 68,87, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Bei Carrianna liegt das KGV bei 89,59, was im Vergleich zum Branchenmittel von 31,29 als deutlich überbewertet betrachtet wird. Daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Carrianna mit -28,38 Prozent Abstand vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50 liegt bei 0,31 HKD, was einem Abstand von -14,52 Prozent entspricht, was ebenfalls als negativ bewertet wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Carrianna als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte Carrianna in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,08 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 1,38 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -23,45 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Carrianna um 31,53 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.