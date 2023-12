Carrianna Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Weitere Suchergebnisse zu "Leonardo":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Carrianna beträgt das aktuelle KGV 89, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit", die im Durchschnitt ein KGV von 31 haben, zu einer Überbewertung des Unternehmens führt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Carrianna bei 0.265 HKD liegt, was -11,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -26,39 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Aktie von Carrianna im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,08 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Carrianna damit 27,39 Prozent unter dem Durchschnitt von 5,32 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -3,13 Prozent, und Carrianna liegt aktuell 18,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Carrianna-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 23, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI-Wert auf 25-Tage Basis (64,46) zeigt sich jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Carrianna.