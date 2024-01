Carriage Services Aktie: Der ganz große Wurf!

In den letzten beiden Wochen wurde Carriage Services von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies geht aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen hervor, die sich in den letzten zwei Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Insgesamt wird das Kriterium daher mit "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Carriage Services in dieser Hinsicht daher ein "Schlecht".

Analysten aus Research-Abteilungen haben der Aktie insgesamt eine Einstufung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 45 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 79,93 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Carriage Services eine Rendite von -5,09 Prozent erzielt, was 5,36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 2,66 Prozent, und Carriage Services liegt aktuell 7,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.