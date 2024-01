Carriage Services Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Aktie von Carriage Services wurde in den letzten Monaten intensiv im Netz diskutiert, was zu einer erhöhten Aktivität führte. Dies spiegelt sich in einer positiven Einschätzung des Diskussionsintensitätswerts "Gut" wider. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für Carriage Services ein Wert von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 24,7 USD etwa 10,96 Prozent unter dem GD200 (27,74 USD) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 23,32 USD, was ein "Gut"-Signal darstellt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet.

Analysten haben die Carriage Services-Aktie in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv eingestuft, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Obwohl in den letzten Monaten keine neuen Analystenupdates vorliegen, wird das Kursziel im Mittel auf 45 USD geschätzt, was einer erwarteten Kursentwicklung von 82,19 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Einschätzung der Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamteinschätzung der Anlegerstimmung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung des Anleger-Sentiments in Bezug auf die Carriage Services-Aktie.