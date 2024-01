Carriage Services Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Carriage Services hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -5,09 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 36,64 Prozent, während Carriage Services mit 41,74 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen in den sozialen Medien überwiegend negativ über Carriage Services berichtet. Die Bewertung der Anleger-Stimmung führt daher zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht".

Im letzten Jahr wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Carriage Services-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut" und keine "Neutral" oder "Schlecht" war. Damit ergibt sich ein "Gut"-Rating. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 45 USD, was einem Aufwärtspotential von 82,19 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Carriage Services derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 27,7 USD, während der aktuelle Kurs bei 24,7 USD liegt, was einer Abweichung von -10,83 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 23,37 USD, was einer Abweichung von +5,69 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.