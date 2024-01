Carriage Services Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Stimmungs- und Buzz-Faktor ist ein wichtiger Maßstab, um die Stimmung rund um Aktien zu messen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Eine niedrige Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Die Rate der Stimmungsänderung für Carriage Services weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Carriage Services bei 27,57 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,9 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -13,31 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 23,59 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,99 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,85 Punkten und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating für diesen Abschnitt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für die Carriage Services vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite das Rating "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 88,28 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 45 USD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".