Carriage Services Aktie: Abwarten

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Carriage Services-Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch aus charttechnischer Sicht wird ein "Neutral"-Signal verzeichnet, da der aktuelle Kurs der Carriage Services bei 24,32 USD etwa 10,26 Prozent unter dem GD200 von 27,1 USD liegt, während der GD50 bei 24,5 USD liegt, was einem Abstand von -0,73 Prozent entspricht.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für die Carriage Services abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt positiv. Von insgesamt 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen ergibt sich ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Carriage Services liegt bei 45 USD, was einer potenziellen Entwicklung von 85,03 Prozent entspricht.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Carriage Services-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -5,09 Prozent erzielt, was 4,07 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt die Aktie mit einer Rendite von -8,99 Prozent um 3,89 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.