Carrefour löst Jubelsturm aus!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Carrefour in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Anzahl der Beiträge zu Carrefour liegt im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Carrefour liegt bei 27,52, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 für Carrefour liegt bei 59, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrefour liegt bei 12, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zur Branche auf ähnlichem Niveau liegt und eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Carrefour ausgetauscht, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.