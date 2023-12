Carrefour PK Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour":

Der Aktienkurs von Carrefour hat sich im Vergleich zur Durchschnittsperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor in den letzten 12 Monaten um 14,81 Prozent gesteigert, was mehr als 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Selbst im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, hat Carrefour mit 14,81 Prozent eine deutlich bessere Performance erzielt. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Investoren, die in Carrefour investieren, können sich über eine Dividendenrendite von 2,99 % freuen, was 2,99 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Mit einer höheren Dividende erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating für seine Ausschüttungspolitik.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass Carrefour auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 17,34 EUR, während der Aktienkurs mit 16,23 EUR um -6,4 Prozent darunter liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt mit 16,72 EUR eine Abweichung von -2,93 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Carrefour-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist sie jedoch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Carrefour basierend auf dem RSI.

Diese Informationen bieten einen umfassenden Überblick über die Performance und Bewertung der Carrefour-Aktie in den verschiedenen Kategorien und können Investoren bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützen.