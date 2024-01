Carrefour-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Die Diskussionen zu Carrefour auf den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen dabei die positiven Meinungen und Themen zum Unternehmen. Unsere Redaktion stuft daher das Unternehmen als "Gut" ein, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 2,99 Prozent, was 2,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenpolitik von Carrefour wird von der Redaktion daher ebenfalls positiv bewertet.

Die technische Analyse der Aktie zeigt jedoch eine negative Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um -8,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um -6,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der Kategorie der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich hingegen ein ausgeglichenes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrefour beträgt aktuell 12, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen neutral bewertet wird.

Zusammengefasst scheint die Anlegerstimmung bezogen auf Carrefour positiv zu sein, die Dividendenpolitik wird ebenfalls positiv bewertet, jedoch zeigen die technische Analyse und das fundamentale KGV gemischte Signale.