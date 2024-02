Carrefour-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Die Stimmung am Aktienmarkt für Carrefour ist in den letzten Wochen überwiegend positiv. Anleger haben vor allem optimistische Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie geführt hat.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von 14,81 Prozent erzielt, was 14,81 Prozent über dem Durchschnitt im Verbrauchsgütersektor liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt 0 Prozent, was bedeutet, dass Carrefour aktuell 14,81 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Investoren, die in die Aktie von Carrefour investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 2,99 % erzielen, was 2,99 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Carrefour haben sich in den letzten vier Wochen positiv verändert. Trotz einer leichten Reduktion bei der Kommunikationsfrequenz wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt.