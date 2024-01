Carrefour Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrefour liegt bei einem Wert von 12, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich jedoch, dass das Interesse der Anleger an der Aktie im letzten Monat im Durchschnitt lag, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Carrefour-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Carrefour-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,81 Prozent erzielt, was 14,81 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" übertrifft Carrefour den Durchschnitt um 14,81 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Carrefour spiegeln gemischte Meinungen wider. In den vergangenen zwei Wochen dominierten positive Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Carrefour als angemessen bewertet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.