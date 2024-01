Carrefour Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour":

Die Dividendenrendite von Carrefour beträgt aktuell 2,99 Prozent, was 2,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

In den letzten 12 Monaten erzielte Carrefour eine Performance von 14,81 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt keine Veränderung zeigten. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,81 Prozent im Branchenvergleich. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei 0 Prozent, was Carrefour um 14,81 Prozent übertraf. Aufgrund dieser Überperformance erhält Carrefour ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Carrefour von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer positiven Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Carrefour liegt bei 27,52, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 über einen Zeitraum von 25 Tagen steht bei 59,69 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamteinschätzung.