Carrefour Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Carrefour: Aktie erhält neutrale Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien, Anleger-Stimmung und Branchenvergleich

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrefour liegt derzeit bei 12,92, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" weist einen vergleichbaren Wert von 0 auf. Daraus lässt sich ableiten, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt weder über- noch unterbewertet ist und daher eine neutrale Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Carrefour war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Überwiegend wurde negativ über das Unternehmen diskutiert, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen, die die Anleger positiv stimmten. Insgesamt resultiert daraus eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" konnte die Carrefour-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,81 Prozent erzielen, was 14,81 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie aufgrund dieser Überperformance insgesamt positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Carrefour liegt bei 68,98, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 63,44, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie.

Zusammenfassend erhält die Carrefour-Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien, Anleger-Stimmung und Branchenvergleich eine neutrale Bewertung.