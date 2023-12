Carrefour Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour":

Die Stimmung unter den Anlegern für Carrefour ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen war die Diskussion von überwiegend positiven Themen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führte. Die Dividendenrendite von Carrefour beträgt derzeit 2,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was von Analysten positiv bewertet wird. In technischer Hinsicht wird die Aktie aufgrund des aktuellen Kurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft, während der langfristige Diskussionsintensität ein "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen. Insgesamt wird die langfristige Stimmung als "Gut" bewertet.